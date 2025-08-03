Карпин оценил игру новичка «Динамо» Рубенса в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру новичка команды Рубенса в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1), а также ответил на вопрос о текущей трансферной кампании клуба.

— Как вам игра новичка Рубенса?

— Пока у него были силы, он смотрелся нормально.

— Вы довольны трансферной кампанией клуба? Планируются ли ещё приобретения?

— Клуб занимается этими вещами. Если что-то случится, вы об этом узнаете. Трансферная кампания – это прерогатива клуба, мне же надо заниматься командой и работать с теми, кто есть, — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте.