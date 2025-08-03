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Карпин оценил игру новичка «Динамо» Рубенса в матче с «Краснодаром»

Карпин оценил игру новичка «Динамо» Рубенса в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру новичка команды Рубенса в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1), а также ответил на вопрос о текущей трансферной кампании клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

— Как вам игра новичка Рубенса?
— Пока у него были силы, он смотрелся нормально.

— Вы довольны трансферной кампанией клуба? Планируются ли ещё приобретения?
— Клуб занимается этими вещами. Если что-то случится, вы об этом узнаете. Трансферная кампания – это прерогатива клуба, мне же надо заниматься командой и работать с теми, кто есть, — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте.

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