Карпин оценил игру новичка «Динамо» Рубенса в матче с «Краснодаром»
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру новичка команды Рубенса в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1), а также ответил на вопрос о текущей трансферной кампании клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'
— Как вам игра новичка Рубенса?
— Пока у него были силы, он смотрелся нормально.
— Вы довольны трансферной кампанией клуба? Планируются ли ещё приобретения?
— Клуб занимается этими вещами. Если что-то случится, вы об этом узнаете. Трансферная кампания – это прерогатива клуба, мне же надо заниматься командой и работать с теми, кто есть, — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2025
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:06
-
00:02
-
00:01
- 2 августа 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:43
-
23:43
-
23:38
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:27