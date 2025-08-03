«Зенит» может перехватить Гонсалвеса у ЦСКА – источник

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Матеусу Гонсалвесу, сообщает бразильский журналист Пабло Руа на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, «Зенит» заинтересован в обмене Роберта Ренана на Гонсалвеса. При этом, журналист отмечает, что «Фламенго» на данный момент отрицает любые переговоры по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что интерес к Гонсалвесу проявляет ЦСКА.

Нападающий выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.