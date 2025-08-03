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Карпин ответил на вопрос о трансферной кампании «Динамо» на фоне поражения от «Краснодара»

Карпин ответил на вопрос о трансферной кампании «Динамо» на фоне поражения от «Краснодара»
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после поражения московского клуба в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) отреагировал на вопрос об удовлетворённости трансферной кампанией бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

— Вы довольны трансферной кампанией клуба? Планируются ли ещё приобретения?
— Клуб занимается этими вещами. Если что-то случится, вы об этом узнаете. Трансферная кампания — это прерогатива клуба, мне же надо заниматься командой и работать с теми, кто есть, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

Напомним, в летнее межсезонье «Динамо» подписало контракт с четырьмя футболистами: форвардом Иваном Сергеевым из «Крыльев Советов», центральным защитником из «Ростова» Максимом Осипенко, левым защитником Бактиёром Зайнутдиновым из «Бешикташа» и центральным хавбеком Рубенсом из «Атлетико Минейро».

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