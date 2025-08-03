Карпин ответил на вопрос о трансферной кампании «Динамо» на фоне поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после поражения московского клуба в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) отреагировал на вопрос об удовлетворённости трансферной кампанией бело-голубых.

— Вы довольны трансферной кампанией клуба? Планируются ли ещё приобретения?

— Клуб занимается этими вещами. Если что-то случится, вы об этом узнаете. Трансферная кампания — это прерогатива клуба, мне же надо заниматься командой и работать с теми, кто есть, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

Напомним, в летнее межсезонье «Динамо» подписало контракт с четырьмя футболистами: форвардом Иваном Сергеевым из «Крыльев Советов», центральным защитником из «Ростова» Максимом Осипенко, левым защитником Бактиёром Зайнутдиновым из «Бешикташа» и центральным хавбеком Рубенсом из «Атлетико Минейро».

Как сборная России играет при Карпине: