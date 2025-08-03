Девушка Батракова рассказала, как одному из игроков РПЛ написал Жоау Феликс

Бывшая футболистка Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что португальский нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс отправил сообщение игроку Российской Премьер-Лиги в социальных сетях.

«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ приходит запрос на переписку от Жоау Феликса, тот не поверил, подумав, что просто фейк, проходит несколько часов и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 млн подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать», — написала Подшибякина в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи с лицом Алексея.

29 июля стало известно, что саудовский «Аль-Наср» объявил о переходе 25-летнего нападающего сборной Португалии Жоау Феликса из лондонского «Челси». Ранее футболист выступал за «Бенфику», «Атлетико», «Барселону» и «Милан».

20-летний Батраков провёл четыре матча в текущем сезоне, забив четыре гола. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.

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