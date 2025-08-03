Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Девушка Батракова рассказала, как одному из игроков РПЛ написал Жоау Феликс

Девушка Батракова рассказала, как одному из игроков РПЛ написал Жоау Феликс
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая футболистка Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что португальский нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс отправил сообщение игроку Российской Премьер-Лиги в социальных сетях.

«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ приходит запрос на переписку от Жоау Феликса, тот не поверил, подумав, что просто фейк, проходит несколько часов и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 млн подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать», — написала Подшибякина в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи с лицом Алексея.

29 июля стало известно, что саудовский «Аль-Наср» объявил о переходе 25-летнего нападающего сборной Португалии Жоау Феликса из лондонского «Челси». Ранее футболист выступал за «Бенфику», «Атлетико», «Барселону» и «Милан».

20-летний Батраков провёл четыре матча в текущем сезоне, забив четыре гола. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.

Материалы по теме
Сумасшедшая перестрелка «Локо» и «Пари НН»! Ну а у Батракова — новый гениальный гол. Видео
Сумасшедшая перестрелка «Локо» и «Пари НН»! Ну а у Батракова — новый гениальный гол. Видео

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android