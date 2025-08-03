Кордоба бурно праздновал гол, Рубенсу оказывали помощь. Яркие фото победы «Краснодара»

2 августа на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крыльев Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.