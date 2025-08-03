Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба бурно праздновал гол, Рубенсу оказывали помощь. Яркие фото победы «Краснодара»

Кордоба бурно праздновал гол, Рубенсу оказывали помощь. Яркие фото победы «Краснодара»
ФК «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

2 августа на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крыльев Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android