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Стала известна сумма, которую «Торино» просит у «Спартака» за трансфер Сауля Коко

Стала известна сумма, которую «Торино» просит у «Спартака» за трансфер Сауля Коко
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Итальянский «Торино» и московский «Спартак» продолжают активные переговоры по трансферу 26-летнего центрального защитника сборной Экваториальной Гвинеи Сауля Коко. Об этом сообщает журналист Джакомо Морандин на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Спартак» готов направить итальянскому клубу новое предложение по футболисту, где стремится добавить в сумму трансфера бонусы за определённое число матчей возможного новичка. Отмечается, что туринцы хотят получить за Коко не менее € 18 млн.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» готов заплатить итальянскому клубу € 15 млн плюс бонусы за трансфер Коко.

В прошлом сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.

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