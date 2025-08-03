«Станкович выглядит как машина». Сапета – о главном тренере «Спартака»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Мне нравился Станкович до осечек «Спартака» весной. Он выглядит как машина и мотиватор. Но когда «Спартак» стал проигрывать, у него начались проблемы. Для «Динамо» хорошо, что «Спартак» не в лучшей форме.

Пусть он будет не в лучшей форме, а «Динамо» будет выше в турнирной таблице. Самое главное для «Динамо» — в двух матчах сезона со «Спартаком» одержать победы», — приводит слова Сапеты Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив три очка. В матче третьего тура столичный клуб встретится с «Акроном». Матч состоится 3 августа в Самаре.