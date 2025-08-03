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Лионель Месси был заменён на 11-й минуте матча Кубка лиг

Лионель Месси был заменён на 11-й минуте матча Кубка лиг
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В эти минуты проходит матч второго тура Кубка лиг, в котором «Интер Майами» встречается с «Некаксой».
На момент написания новости проходит первый тайм. Счёт в матче 1:1. В этой встрече аргентинский нападающий «Интер Майами» получил травму и был заменён на 11-й минуте матча.

Кубок лиг MLS + MX . 2-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Перерыв
2 : 2
Некакса
Агуаскальентес, Мексика
1:0 Сеговия – 12'     1:1 Бадалони – 33'     1:2 Монреаль – 81'     2:2 Альба – 90+2'    
Удаления: Фалькон – 17' / Calderon – 61'

Добавим, на 17-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Максимилиано Фалькона.

В матче первого тура «Интер Майами» обыграл «Атлас» со счётом 2:1. В этой встрече аргентинец сделал две результативные передачи.

Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.

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