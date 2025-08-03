Лионель Месси был заменён на 11-й минуте матча Кубка лиг

В эти минуты проходит матч второго тура Кубка лиг, в котором «Интер Майами» встречается с «Некаксой».

На момент написания новости проходит первый тайм. Счёт в матче 1:1. В этой встрече аргентинский нападающий «Интер Майами» получил травму и был заменён на 11-й минуте матча.

Добавим, на 17-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Максимилиано Фалькона.

В матче первого тура «Интер Майами» обыграл «Атлас» со счётом 2:1. В этой встрече аргентинец сделал две результативные передачи.

Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.