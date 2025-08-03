Разногласия по контракту между Винисиусом и «Реалом» стали ещё острее – источник

Нападающий «Реала» Винисиус требует более € 25 млн в год после уплаты налогов, чтобы продлить контракт с мадридским клубом, сообщает Daily Mail со ссылкой на El Larguero.

По данным источника, в «Реале» считают эту сумму чрезмерной. Президент клуба Флорентино Перес якобы готов предложить около 20 миллионов евро «чистыми» в год. Также сообщается, что окружение Винисиуса считает, что игроку будет абсурдно соглашаться на нынешнее предложение «Реала».

Отмечается, что терпение мадридского клуба, похоже, на исходе. Хотя у Винисиуса прописана гигантская клаусула в миллиард евро, в клубе готовы рассмотреть предложения, если его требования по зарплате останутся прежними.