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Разногласия по контракту между Винисиусом и «Реалом» стали ещё острее – источник

Разногласия по контракту между Винисиусом и «Реалом» стали ещё острее – источник
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Нападающий «Реала» Винисиус требует более € 25 млн в год после уплаты налогов, чтобы продлить контракт с мадридским клубом, сообщает Daily Mail со ссылкой на El Larguero.

По данным источника, в «Реале» считают эту сумму чрезмерной. Президент клуба Флорентино Перес якобы готов предложить около 20 миллионов евро «чистыми» в год. Также сообщается, что окружение Винисиуса считает, что игроку будет абсурдно соглашаться на нынешнее предложение «Реала».

Отмечается, что терпение мадридского клуба, похоже, на исходе. Хотя у Винисиуса прописана гигантская клаусула в миллиард евро, в клубе готовы рассмотреть предложения, если его требования по зарплате останутся прежними.

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