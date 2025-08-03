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Вадим Раков установил новый рекорд «Крыльев Советов» в РПЛ, превзойдя достижение Соболева

Вадим Раков установил новый рекорд «Крыльев Советов» в РПЛ, превзойдя достижение Соболева
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Крайний нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков установил новый рекорд клуба с момента ведения статистики голевых передач (2009 год), сделав пять результативных действий в матчах первых трёх туров нового сезона РПЛ. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале.

По информации источника, по четыре результативных действия в начале сезона в составе самарцев делали Йоан Молло (2015/2016), Александр Соболев (2019/2020) и Роман Ежов (2023/2024).

Рекорд РПЛ по данному показателю принадлежит атакующему хавбеку Максиму Глушенкову из санкт-петербургского «Зенита», который в прошлом сезоне оформил семь результативных действий (6+1) в первых трёх играх чемпионата России.

Напомним, 20-летний Раков оформил дубль и отдал результативную передачу в ворота «Ростова» (4:1) в 3-м туре МИР РПЛ. Ранее Вадим забивал по голу в ворота «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Акрона» (1:1).

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