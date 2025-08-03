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«Фламенго» объявил о переходе Хорхе Карраскаля из «Динамо»

«Фламенго» объявил о переходе Хорхе Карраскаля из «Динамо»
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«Фламенго» сообщил о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля из московского «Динамо».

«Ещё одно усиление подтверждено в «Фламенго»! Полузащитник Хорхе Карраскаль, ранее выступавший за московское «Динамо», подписал с клубом четырёхлетний контракт. 27-летний колумбиец стал очередным важным игроком, который присоединится к команде на оставшуюся часть сезона. Он будет играть под номером 15», — говорится в заявлении на официальном сайте «Фламенго».

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

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