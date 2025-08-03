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Генич известной фразой отреагировал на победный гол Кордобы в игре «Краснодара» с «Динамо»

Генич известной фразой отреагировал на победный гол Кордобы в игре «Краснодара» с «Динамо»
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Российский комментатор и спортивный журналист Константин Генич высказался о победном голе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Напомним, на 87-й минуте встречи колумбиец протащил мяч по флангу, сместился к центру и из-за линии штрафной сильно пробил по воротам бело-голубых, забив единственный в этой игре мяч рикошетом от перекладины.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«No Cordoba — no party. Мастер», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Данная фраза является отсылкой на старую рекламу алкоголя Martini 2006 года со слоганом: «No Martini — no party». С тех пор, данная фраза стала вирусной и теперь вместо названия алкоголя используют любую подходящую по смыслу высказывания фамилию.

По окончании матча Генич опубликовал ещё один пост, где показал совместное фото с Кордобой с Зимнего Кубка РПЛ, подписав её следующим образом: «Это мы с Джоном в Абу-Даби. Сейчас я уже дома».

Фото: Телеграм-канал Константина Генича

Отметим, для 32-летнего Кордобы это первый мяч в текущем розыгрыше РПЛ. Также в его активе одна результативная передача.

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