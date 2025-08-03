Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о судействе в матче с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил судейство в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

«Мне кажется, что на Кордобе были ещё моменты. Там вопрос по Батчи, когда в штрафной площади он проткнул мяч, ему ударили в ногу. Не знаю, надо спокойно пересмотреть эти моменты. Сейчас мы выиграли, я спокоен по судейству, но были моменты, которые мне на эмоциях казались, что были неправильные. Но надо пересмотреть, чтобы говорить со 100-процентной уверенностью», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

После трёх матчей чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.