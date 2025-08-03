Исак вернулся к тренировкам с «Ньюкаслом». Форвард всё ещё требует переход в «Ливерпуль»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак вернулся в Великобританию и будет тренироваться с основной командой «сорок». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в соцсети X.

По информации источника, несмотря на сложные отношения с клубом, футболист решил вернуться в расположение команды. Утверждается, что руководство «Ньюкасла» пыталось сорвать переход шведа в «Ливерпуль», а сам футболист пропустил предсезонную подготовку с командой в Азии, тренируясь отдельно на базе своего бывшего клуба — испанского «Реала Сосьедад».

Отмечается, что Исак всё ещё надеется на переход в мерсисайдский клуб, в связи с чем отказал другим командам, включая «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2024/2025 25-летний форвард сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Контракт с «сороками», которые, по сообщениям СМИ требуют за шведа около € 140 млн, действует до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 120 млн.

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