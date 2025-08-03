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«Динамо» может заплатить € 15 млн за 19-летнюю трансферную цель «Ливерпуля» — источник

«Динамо» может заплатить € 15 млн за 19-летнюю трансферную цель «Ливерпуля» — источник
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Московское «Динамо» заинтересовано в трансфере бразильского крайнего нападающего «Гремио» Алиссона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, московский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста € 15 млн. Отмечается, что в услугах технически одарённого вингера заинтересованы два английских клуба — «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Отмечается, что «Гремио» считает Алиссона большим талантом и не хочет продавать игрока сейчас, так как по окончании сезона в Бразилии его можно будет отпустить в четыре раза дороже — за € 60 млн.

Алиссон — воспитанник «Гремио», где и начал свою профессиональную карьеру. Всего он провёл 22 матча, отдав одну результативную передачу. Контракт с игрока с бразильским клубом действует до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн.

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