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«Интер Майами» в матче с двумя удалениями и травмой Месси обыграл «Некаксу» в Кубке лиг

«Интер Майами» в матче с двумя удалениями и травмой Месси обыграл «Некаксу» в Кубке лиг
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Завершился матч второго круга Кубка лиг, в котором «Интер Майами» встречался с «Некаксой». Матч закончился победой «Интер Майами» в серии пенальти – (2:2 – основное время, 5:4 — пенальти)

Кубок лиг MLS + MX . 2-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
5 : 4
Некакса
Агуаскальентес, Мексика
1:0 Сеговия – 12'     1:1 Бадалони – 33'     1:2 Монреаль – 81'     2:2 Альба – 90+2'    
Удаления: Фалькон – 17' / Calderon – 61'

За «Интер Майами» голы забивали Теласко Сеговия и Жорди Альба. Отметим, на 11-й минуте был заменён аргентинский нападающий Лионель Месси, который получил травму. Также на 17-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Максимилиано Фалькона.

За «Некаксу» отличились Томас Бадалони и Рикардо Монреаль. На 61-й минуте Кристиан Кальдерон получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «УНАМ Пумас», а «Некакса» сыграет «Орландо Сити».

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