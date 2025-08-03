«Интер Майами» в матче с двумя удалениями и травмой Месси обыграл «Некаксу» в Кубке лиг

Завершился матч второго круга Кубка лиг, в котором «Интер Майами» встречался с «Некаксой». Матч закончился победой «Интер Майами» в серии пенальти – (2:2 – основное время, 5:4 — пенальти)

За «Интер Майами» голы забивали Теласко Сеговия и Жорди Альба. Отметим, на 11-й минуте был заменён аргентинский нападающий Лионель Месси, который получил травму. Также на 17-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Максимилиано Фалькона.

За «Некаксу» отличились Томас Бадалони и Рикардо Монреаль. На 61-й минуте Кристиан Кальдерон получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «УНАМ Пумас», а «Некакса» сыграет «Орландо Сити».