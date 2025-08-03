Сперцян повторил достижение, покорявшееся в «Краснодаре» лишь Мамаеву и Жоаозиньо

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился результативной передачей в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0), тем самым повторив достижение бывших игроков «быков» — Павла Мамаева и бразильца Жоаозиньо. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале.

По информации источника, Сперцян стал автором голевой передаче в четвёртом матче чемпионата России подряд. Таким образом, 25-летний армянский атакующий полузащитник стал третьим игроком в истории клуба с подобным статистическим показателем после Жоаозиньо (2012-2013) и Мамаева (2016).

Напомним, в текущем сезоне Сперцян провёл пять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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