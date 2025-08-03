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«Вероятность такого равна примерно нулю». Черданцев – о встрече с мамой Вадима Ракова

«Вероятность такого равна примерно нулю». Черданцев – о встрече с мамой Вадима Ракова
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Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев рассказал, как случайно встретился с мамой нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова. Ранее дубль Ракова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» в 3-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

«Вадим Раков открытие старта сезона. Молодец! Два года назад я прилетел из командировки с адской зубной болью. Не дотерпел до утра, чтобы ехать к своему стоматологу, поехал в ближайшую дежурную.

Женщина-стоматолог начала делать необходимые процедуры и вдруг говорит — а я вас знаю, смотрю ваши передачи. Я, в общем, не сильно удивился, потому что порой выясняется, что за футболом следит совершенно неожиданная аудитория. Но женщина-стоматолог, интересующаяся футболом, это было неожиданно. Спрашиваю, что же сподвигло её увлечься футболом? А я, говорит она, мама Вадима Ракова.

Вероятность такого пересечения равна примерно нулю. Но вот как бывает. Чудесная мама и прекрасный сын! Очень за вас рад», — написал Черданцев на личной странице в своём телеграм-канале.

Раков забил гол в третьем матче подряд в чемпионате России.

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