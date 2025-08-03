Эрлинг Холанд оценил шансы США и Норвегии выиграть чемпионат мира по футболу

Центральный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнениями о шансах команды на победу в чемпионате мира.

«Норвегия никогда не выигрывала чемпионат мира. Если мы вообще когда-нибудь туда попадём, это будет как победа ещё одной великой нации. Это будет самая большая вечеринка в истории. То, что будет происходить в Осло – будет просто безумно.

Я не хочу быть тем, кто скажет: «США никогда не выиграет чемпионат мира», а потом они действительно его выиграют. Так что дам им 1% шанса. А вот в Норвегии – 0,5%», – приводит слова Холанда Time.

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.

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