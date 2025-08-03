Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд оценил шансы США и Норвегии выиграть чемпионат мира по футболу

Эрлинг Холанд оценил шансы США и Норвегии выиграть чемпионат мира по футболу
Комментарии

Центральный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнениями о шансах команды на победу в чемпионате мира.

«Норвегия никогда не выигрывала чемпионат мира. Если мы вообще когда-нибудь туда попадём, это будет как победа ещё одной великой нации. Это будет самая большая вечеринка в истории. То, что будет происходить в Осло – будет просто безумно.

Я не хочу быть тем, кто скажет: «США никогда не выиграет чемпионат мира», а потом они действительно его выиграют. Так что дам им 1% шанса. А вот в Норвегии – 0,5%», – приводит слова Холанда Time.

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом

Материалы по теме
Шешко — о сравнении с Холандом: я буду слушать и учиться, чтобы стать ещё лучше, чем он
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android