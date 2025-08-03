Diario Gol назвал единственный вариант, при котором возможен уход Лунина из «Реала»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин всё ещё может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает портал Diario Gol, единственным сценарием, который мог бы привести к уходу Лунина из «Реала», было бы, если бы «галактикос» получил предложение о продаже вратаря на сумму более € 20 млн. В таком случае «королевский клуб» мог бы рассмотреть возможность трансфера, чтобы получить от него значительную прибыль.

На данный момент клубу таких предложений не поступало и «Реал» не намерен расставаться со своим вторым вратарём.

Ранее сообщалось, что Лунин может пополнить состав стамбульского «Галатасарая», так как не удовлетворён количеством получаемой игровой практики.

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