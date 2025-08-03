Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Diario Gol назвал единственный вариант, при котором возможен уход Лунина из «Реала»

Diario Gol назвал единственный вариант, при котором возможен уход Лунина из «Реала»
Комментарии

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин всё ещё может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает портал Diario Gol, единственным сценарием, который мог бы привести к уходу Лунина из «Реала», было бы, если бы «галактикос» получил предложение о продаже вратаря на сумму более € 20 млн. В таком случае «королевский клуб» мог бы рассмотреть возможность трансфера, чтобы получить от него значительную прибыль.

На данный момент клубу таких предложений не поступало и «Реал» не намерен расставаться со своим вторым вратарём.

Ранее сообщалось, что Лунин может пополнить состав стамбульского «Галатасарая», так как не удовлетворён количеством получаемой игровой практики.

Игроки «Барселоны» скандируют оскорбления в адрес «Реала»

Материалы по теме
Илья Забарный переходит в «ПСЖ» за € 68 млн. Сделка завершена — Николо Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android