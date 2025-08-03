«Локомотив» стартовал в РПЛ с трёх побед подряд во второй раз в своей истории
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Московский «Локомотив» второй раз в своей истории начал чемпионат России с трёх побед подряд. Железнодорожники обыграли «Пари Нижний Новгород» в третьем туре Российской Премьер-лиги со счётом 3:2. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29' 0:2 Батраков – 59' 1:2 Грулёв – 60' 1:3 Пиняев – 62' 2:3 Весино – 71'
По данным портала, впервые московскому клубу удалось начать сезон с трёх побед кряду в сезоне-2017/2018. Тогда «Локомотив» смог обыграть тульский «Арсенал», московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи».
В матче с «Пари Нижний Новгород» голами за железнодорожников отметились Дмитрий Воробьёв, Алексей Батраков и Сергей Пиняев. В составе нижегородцев отличились Вячеслав Грулёв и Тьяго Весино.
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