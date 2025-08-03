«Локомотив» стартовал в РПЛ с трёх побед подряд во второй раз в своей истории

Московский «Локомотив» второй раз в своей истории начал чемпионат России с трёх побед подряд. Железнодорожники обыграли «Пари Нижний Новгород» в третьем туре Российской Премьер-лиги со счётом 3:2. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По данным портала, впервые московскому клубу удалось начать сезон с трёх побед кряду в сезоне-2017/2018. Тогда «Локомотив» смог обыграть тульский «Арсенал», московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи».

В матче с «Пари Нижний Новгород» голами за железнодорожников отметились Дмитрий Воробьёв, Алексей Батраков и Сергей Пиняев. В составе нижегородцев отличились Вячеслав Грулёв и Тьяго Весино.