«Динамо» в игре с «Краснодаром» показало худший результат ударов по воротам за 14 лет

Московское «Динамо» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» показало худший результат по количеству ударов по воротам за последние 14 лет. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0. Об этом сообщает Opta Sport.

По данным статистического портала, московский клуб совершил всего три удара в сторону ворот.

Фото: Opta Sport

В последний раз московская команда делала всего три удара в сторону ворот в матче 2011 года, когда встречалась с «Рубином».

Напомним, следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Сочи» в гостях 10 августа. «Краснодар» же встретится на выезде с «Оренбургом» также 10 августа.