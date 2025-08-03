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«Динамо» в игре с «Краснодаром» показало худший результат ударов по воротам за 14 лет

«Динамо» в игре с «Краснодаром» показало худший результат ударов по воротам за 14 лет
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Московское «Динамо» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» показало худший результат по количеству ударов по воротам за последние 14 лет. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0. Об этом сообщает Opta Sport.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

По данным статистического портала, московский клуб совершил всего три удара в сторону ворот.

Фото: Opta Sport

В последний раз московская команда делала всего три удара в сторону ворот в матче 2011 года, когда встречалась с «Рубином».

Напомним, следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Сочи» в гостях 10 августа. «Краснодар» же встретится на выезде с «Оренбургом» также 10 августа.

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