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Тренер «Интер Майами» Маскерано сделал заявление о степени тяжести травмы Лионеля Месси

Тренер «Интер Майами» Маскерано сделал заявление о степени тяжести травмы Лионеля Месси
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о степени тяжести повреждения, полученного нападающим и капитаном Лионелем Месси в матче с «Некаксой» в Кубке лиг (2:2, 5:4 пен.).

Кубок лиг MLS + MX . 2-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
5 : 4
Некакса
Агуаскальентес, Мексика
1:0 Сеговия – 12'     1:1 Бадалони – 33'     1:2 Монреаль – 81'     2:2 Альба – 90+2'    
Удаления: Фалькон – 17' / Calderon – 61'

«Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, мы узнаем степень травмы до завтра. Но она может быть не слишком серьёзной, потому что он не чувствовал сильной боли, только дискомфорт», — сказал Маскерано на пресс-конференции после матча.

Напомним, Месси покинул поле на 11-й минуте матча. В текущем сезоне на его счету 18 голов и 10 ассистов в 18 матчах МЛС. В Кубке лиг аргентинец в двух играх результативных действий не совершал.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

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