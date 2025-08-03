Тренер «Интер Майами» Маскерано сделал заявление о степени тяжести травмы Лионеля Месси

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о степени тяжести повреждения, полученного нападающим и капитаном Лионелем Месси в матче с «Некаксой» в Кубке лиг (2:2, 5:4 пен.).

«Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, мы узнаем степень травмы до завтра. Но она может быть не слишком серьёзной, потому что он не чувствовал сильной боли, только дискомфорт», — сказал Маскерано на пресс-конференции после матча.

Напомним, Месси покинул поле на 11-й минуте матча. В текущем сезоне на его счету 18 голов и 10 ассистов в 18 матчах МЛС. В Кубке лиг аргентинец в двух играх результативных действий не совершал.

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