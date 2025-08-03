«Атланта» с Миранчуком проиграла «Пумас». Кейлор Навас забил автогол и удалился
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В ночь со 2 на 3 августа завершился матч 2-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором мексиканский «УНАМ Пумас» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Интер-энд-Ко Стэдиум» в Орландо (США) и закончилась победой мексиканской команды со счётом 3:2.
Кубок лиг MLS + MX . 2-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 04:00 МСК
УНАМ Пумас
Мехико, Мексика
Окончен
3 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта, США
1:0 Angulo – 23' 1:1 Навас – 35' 1:2 Латте Лат – 43' 2:2 Карраскилья – 62' 3:2 Карраскилья – 89'
Удаления: Навас – 90+5' / нет
В составе «Пумас» голами отметились колумбийский защитник Альваро Ангуло, который реализовал пенальти на 23-й минуте, и панамский полузащитник Адальберто Карраскилья, оформивший дубль в этой встрече.
У «Атланты» голом отметился нападающий Эммануэль Латте Лат. Также вратарь мексиканского клуба Кейлор Навас забил автогол. Затем на 90+5-й минуте голкипер получил красную карточку.
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