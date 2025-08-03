«Атланта» с Миранчуком проиграла «Пумас». Кейлор Навас забил автогол и удалился

В ночь со 2 на 3 августа завершился матч 2-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором мексиканский «УНАМ Пумас» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Интер-энд-Ко Стэдиум» в Орландо (США) и закончилась победой мексиканской команды со счётом 3:2.

В составе «Пумас» голами отметились колумбийский защитник Альваро Ангуло, который реализовал пенальти на 23-й минуте, и панамский полузащитник Адальберто Карраскилья, оформивший дубль в этой встрече.

У «Атланты» голом отметился нападающий Эммануэль Латте Лат. Также вратарь мексиканского клуба Кейлор Навас забил автогол. Затем на 90+5-й минуте голкипер получил красную карточку.