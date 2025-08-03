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Впервые за как минимум 16 лет «Динамо» нанесло 0 ударов из пределов штрафной в матче РПЛ

Впервые за как минимум 16 лет «Динамо» нанесло 0 ударов из пределов штрафной в матче РПЛ
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Московское «Динамо» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром» не нанесло ни одного удара из пределов штрафной площади. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0. Об этом сообщает Opta Sport.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

По информации статистического портала, московский клуб ни разу не завершал матч с таким показателем по количеству ударов из штрафной площади (0) за время сбора такой статистики (с 2009 года).

Фото: Opta Sport

Напомним, следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Сочи» в гостях 10 августа, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. «Краснодар» же встретится на выезде с «Оренбургом» также 10 августа, начало матча запланировано на 15:30 мск.

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