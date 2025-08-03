«Краснодар» обыграл «Динамо» в РПЛ, Хачанов вышел в 1/4 финала Торонто. Главное к утру
«Краснодар» переиграл московское «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, обыграв в четвёртом круге 13-й номер рейтинга представителя Норвегии Каспера Рууда, известный инсайдер Николо Скира сообщил, что трансфер украинского центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ» согласован. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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