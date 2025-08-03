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3 августа главные новости спорта, трансферы, результаты футбола, РПЛ, переходы КХЛ, формула-1, теннис, UFC, плавание, Хачанов

«Краснодар» обыграл «Динамо» в РПЛ, Хачанов вышел в 1/4 финала Торонто. Главное к утру
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«Краснодар» переиграл московское «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, обыграв в четвёртом круге 13-й номер рейтинга представителя Норвегии Каспера Рууда, известный инсайдер Николо Скира сообщил, что трансфер украинского центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ» согласован. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Краснодар» вырвал победу у московского «Динамо» в концовке матча 3-го тура РПЛ.
  2. Карен Хачанов вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто, обыграв Каспера Рууда.
  3. Илья Забарный переходит в «ПСЖ» за € 68 млн. Сделка завершена — Николо Скира.
  4. «Зенит» может перехватить Гонсалвеса у ЦСКА — источник.
  5. Гауфф сенсационно проиграла 18-летней канадке с 85-м рейтингом на «тысячнике» в Монреале.
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  15. «Фламенго» объявил о переходе Хорхе Карраскаля из «Динамо».
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