Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал первое поражение своей команды в текущем сезоне. Московский клуб проиграл «Краснодару» в третьем туре Российской Премьер-лиги со счётом 0:1.
Россия — МФЛ . 18-й тур
08 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Не начался
Динамо-мол.
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Смысла нет сваливать вину на игроков, которых не было. «Краснодар» играл хорошо, не давал нам делать то, что мы задумывали.
— Насколько первое поражение в сезоне может повлиять на психологическое состояние команды?
— Повлиять точно никак не сможет, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, следующий матч московский клуб проведёт на выезде с «Сочи» 10 августа. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
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