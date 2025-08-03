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Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вингера «МЮ» Алехандро Гарначо

Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вингера «МЮ» Алехандро Гарначо
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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях заявил, что информация о возможности перехода вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в «Бешикташ» не соответствует действительности.

«Сообщения о Гарначо и «Бешикташе» абсолютно не соответствуют действительности. Без шансов. Он хочет остаться в Премьер-лиге», — написал Романо на своей странице в Х.

Ранее Романо сообщал, что Гарначо хочет перейти в лондонский «Челси».

Напомним, Гарначо перешёл в стан манкунианцев из мадридского «Атлетико» осенью 2020 года. В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 22 результативными передачами.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

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