Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вингера «МЮ» Алехандро Гарначо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях заявил, что информация о возможности перехода вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в «Бешикташ» не соответствует действительности.

«Сообщения о Гарначо и «Бешикташе» абсолютно не соответствуют действительности. Без шансов. Он хочет остаться в Премьер-лиге», — написал Романо на своей странице в Х.

Ранее Романо сообщал, что Гарначо хочет перейти в лондонский «Челси».

Напомним, Гарначо перешёл в стан манкунианцев из мадридского «Атлетико» осенью 2020 года. В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 22 результативными передачами.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»