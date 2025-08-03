Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вингера «МЮ» Алехандро Гарначо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях заявил, что информация о возможности перехода вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в «Бешикташ» не соответствует действительности.
«Сообщения о Гарначо и «Бешикташе» абсолютно не соответствуют действительности. Без шансов. Он хочет остаться в Премьер-лиге», — написал Романо на своей странице в Х.
Ранее Романо сообщал, что Гарначо хочет перейти в лондонский «Челси».
Напомним, Гарначо перешёл в стан манкунианцев из мадридского «Атлетико» осенью 2020 года. В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 22 результативными передачами.
Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»