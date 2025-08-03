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Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоятся четыре матча в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 3 августа (время — московское):

13:30. «Акрон» — «Спартак»;

15:45. «Балтика» — «Оренбург»;

18:00. «Зенит» — ЦСКА;

20:30. «Динамо» Махачкала — «Ахмат».

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».

Самые титулованные футбольные клубы России: