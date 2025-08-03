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Динамо Мх – Ахмат: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 20:30 мск

«Динамо» Мх — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» из Грозного. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров чемпионата России «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало одно очко и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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