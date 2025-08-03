«Динамо» Мх — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» из Грозного. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров чемпионата России «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало одно очко и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.