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Акрон — Спартак: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 13:30

«Акрон» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 13:30
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров чемпионата России тольяттинская команда набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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