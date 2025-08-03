«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: онлайн-трансляция игры 3-го тура Первой лиги начнётся в 10:30

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Лиги Pari, в котором встретятся «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе имени Владимира Ленина (Хабаровск). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучит в 10:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух сыгранных туров «СКА-Хабаровск» набрал четыре очка. Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Московское «Торпедо» имеет в своём активе одно очко и находится на 15-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.