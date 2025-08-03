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Главный тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении от «Локомотива»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский поделился эмоциями после поражения от московского «Локомотива» (2:3) на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

«Очень тяжело и болезненно принимать такое поражение, потому что ребята этого не заслуживают. Это касается каждого матча, а игры с «Локомотивом» особенно. Трудно подобрать слова, но парнями я реально горжусь: их самоотдачей, желанием, они бились до конца. К сожалению, допустили ошибки при пропущенных голах. Когда играешь с такими хорошими командами, как «Локомотив», соперник этого не прощает. Ошибки можно назвать банальными, поэтому больно принимать этот результат, но пока приходится это принимать. Нужно продолжать работать, и удача повернётся в нашу сторону. «Локомотиву» желаю удачи», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.

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