Главный тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский поделился эмоциями после поражения от московского «Локомотива» (2:3) на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
«Очень тяжело и болезненно принимать такое поражение, потому что ребята этого не заслуживают. Это касается каждого матча, а игры с «Локомотивом» особенно. Трудно подобрать слова, но парнями я реально горжусь: их самоотдачей, желанием, они бились до конца. К сожалению, допустили ошибки при пропущенных голах. Когда играешь с такими хорошими командами, как «Локомотив», соперник этого не прощает. Ошибки можно назвать банальными, поэтому больно принимать этот результат, но пока приходится это принимать. Нужно продолжать работать, и удача повернётся в нашу сторону. «Локомотиву» желаю удачи», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.
- 3 августа 2025
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