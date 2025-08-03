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«Вообще не думал о футболе». Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как проводил отпуск

«Вообще не думал о футболе». Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как проводил отпуск
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев рассказал, как проводил отпуск после окончания прошлого сезона.

«Прекрасно отдохнул в межсезонье как физически, так и морально. Переключился. Мне дали немного больше отдыха, потому что я посреди отпуска уехал в сборную. Хорошо отдохнул, вообще не думал о футболе. Вернулся со свежими силами», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В новом сезоне в активе голкипера четыре игры во всех турнирах, в которых он пропустил три мяча.

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