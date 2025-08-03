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Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Зенит — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 18:00

«Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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