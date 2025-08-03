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Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 3 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 3 августа
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Сегодня, 3 августа, состоятся четыре матча в 3-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 3 августа (время — московское):

10:30. «СКА-Хабаровск» — «Торпедо»;
15:00. «Спартак» Кострома — «Нефтехимик»;
19:00. «Черноморец» — «Арсенал»;
19:00. «Факел» — «Сокол».

Оставшийся матч 3-го тура Первой лиги пройдёт в понедельник, 4 августа.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал» с девятью очками, на втором месте находится «КАМАЗ» с семью очками. На третьей строчке расположился «Факел», на четвёртом месте находится «Челябинск» — у этих коллективов по шесть очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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