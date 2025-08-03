«Нам не хватает наших болельщиков». Шпилевский — об игре в Грозном

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский после формально домашнего матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:3) на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном высказался о сложности игры не на своём стадионе.

– «Пари НН» провёл матч в Грозном. Что вы скажете об атмосфере здесь?

– Грозный напомнил мне период карьеры в «Кайрате» и Астану. Грозный – красивый город, здесь приветливые, дружелюбные люди. Нас замечательно здесь приняли, правда, погода сложная для игры в футбол. Спасибо большое Грозному, но, когда ты играешь домашние матчи на нейтральном поле, это сложно. Нам не хватает наших болельщиков, с нетерпением ждём возвращения на родной стадион. Хочется пожелать удачи Грозному и «Ахмату», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.

Напомним, «Пари НН» во второй раз в сезоне провёл домашний матч на чужом стадионе. На арене нижегородцев сейчас проводят ремонтные работы.