Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам не хватает наших болельщиков». Шпилевский — об игре в Грозном

«Нам не хватает наших болельщиков». Шпилевский — об игре в Грозном
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский после формально домашнего матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:3) на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном высказался о сложности игры не на своём стадионе.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

– «Пари НН» провёл матч в Грозном. Что вы скажете об атмосфере здесь?
– Грозный напомнил мне период карьеры в «Кайрате» и Астану. Грозный – красивый город, здесь приветливые, дружелюбные люди. Нас замечательно здесь приняли, правда, погода сложная для игры в футбол. Спасибо большое Грозному, но, когда ты играешь домашние матчи на нейтральном поле, это сложно. Нам не хватает наших болельщиков, с нетерпением ждём возвращения на родной стадион. Хочется пожелать удачи Грозному и «Ахмату», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.

Напомним, «Пари НН» во второй раз в сезоне провёл домашний матч на чужом стадионе. На арене нижегородцев сейчас проводят ремонтные работы.

Материалы по теме
232 зрителя посетили матч 3-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android