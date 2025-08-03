«Балтика» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:45
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Балтика» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ростех» в Калининграде (Россия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 15:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После двух сыгранных туров «Балтика» имеет в своём активе четыре очка. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал два очка после аналогичного количества матчей. Команда находится на 11-й строчке.
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