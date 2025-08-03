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Статистика Артёма Дзюбы против «Спартака»: история встреч, количество голов

Статистика Артёма Дзюбы против «Спартака»: история встреч, количество голов
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Спартак». В составе тольяттинской команды выступает воспитанник красно-белых Артём Дзюба, являющийся лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дзюба принял участие в 22 матчах против «Спартака» за разные клубы. В этих встречах команды, за которые выступал форвард, одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Отметим, что после ухода из «Зенита» в 2022 году Дзюба ни разу не обыгрывал красно-белых.

Во встречах со «Спартаком» 36-летний нападающий забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Игра между «Акроном» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск.

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