«Немного удивился». Раков — о баннере болельщиков «Крыльев», обыгрывающем фамилию игрока

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, высказался о персональном баннере болельщиков самарцев, который был вывешен на трибунах во время матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1). На полотне изображён форвард, а также нанесена надпись: «В Ростов со своими раками».
Фото: ПФК «Крылья Советов»
«Конечно, увидел. В середине игры, когда чуть подзадышал, взгляд бросил туда и немного удивился. Очень приятно. Спасибо всем болельщикам, которые приехали нас поддержать, эта победа для них», — сказал Раков в эфире «Матч ТВ».
Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В трёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил три мяча и отдал две результативные передачи.
- 3 августа 2025
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