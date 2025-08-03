«Немного удивился». Раков — о баннере болельщиков «Крыльев», обыгрывающем фамилию игрока

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, высказался о персональном баннере болельщиков самарцев, который был вывешен на трибунах во время матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1). На полотне изображён форвард, а также нанесена надпись: «В Ростов со своими раками».

Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Конечно, увидел. В середине игры, когда чуть подзадышал, взгляд бросил туда и немного удивился. Очень приятно. Спасибо всем болельщикам, которые приехали нас поддержать, эта победа для них», — сказал Раков в эфире «Матч ТВ».

Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В трёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил три мяча и отдал две результативные передачи.