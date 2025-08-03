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«Немного удивился». Раков — о баннере болельщиков «Крыльев», обыгрывающем фамилию игрока

«Немного удивился». Раков — о баннере болельщиков «Крыльев», обыгрывающем фамилию игрока
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, высказался о персональном баннере болельщиков самарцев, который был вывешен на трибунах во время матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1). На полотне изображён форвард, а также нанесена надпись: «В Ростов со своими раками».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Конечно, увидел. В середине игры, когда чуть подзадышал, взгляд бросил туда и немного удивился. Очень приятно. Спасибо всем болельщикам, которые приехали нас поддержать, эта победа для них», — сказал Раков в эфире «Матч ТВ».

Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В трёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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