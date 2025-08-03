Экс-игрок сборной Польши: Левандовскому пора покинуть «Барселону», ему даже не дают мяч

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевский выразил мнение, что 36-летнему нападающему Роберту Левандовскому пора покинуть «Барселону».

«Давайте посмотрим правде в глаза, это конец. Роберт не очень популярен в команде, и лучшие игроки «Барселоны» не дают ему мяч. Роберту следует завершить свой этап карьеры в этом клубе прямо сейчас и перейти в менее требовательную команду, например, из Саудовской Аравии, как поступили лучшие игроки мира, за исключением Месси.

Конечно, Левандовски имеет полное право остаться, но он должен понимать, что в следующем сезоне он будет запасным», — приводит слова Томашевского Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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