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Бывший президент «Дженоа» пожаловался на клуб в экономическую полицию

Бывший президент «Дженоа» пожаловался на клуб в экономическую полицию
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Бывший президент «Дженоа» Альберто Дзангрильо написал жалобу на клуб в экономическую полицию, так как ему отказали в продаже сезонного абонемента. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Функционер работал в клубе с 2021 по 2024 год.

Итальянский клуб выступил с заявлением, что никаких финансовых нарушений не было совершено. Красно-синие сообщили, что у экс-президента не было фан-карты, поскольку ранее он никогда не покупал абонемент.

По информации источника, «грифоны» негативно относятся к Дзангрильо, так как он может быть замешан в составлении жалоб от бывших владельцев, которые сигнализируют в регулирующие органы о нарушении финансового фэйр-плей руководителем клуба румынским предпринимателем Даном Суку. Вмешательство Суку в декабре прошлого года помогло «Дженоа» избежать дефолта.

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