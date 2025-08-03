Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

— Вели 2:0, могли вести и 4:1. В чём причина такой нервной концовки, какой фактор?

— Фактор в том, что мы пропустили нелепый гол, первый, который вернул соперника в игру. Пиняев забивает третий мяч, может забивать четвёртый, и игра спокойно под нашим контролем. Но, опять же, эта серия рикошетов, Морозов — Митрюшкин… Надо играть надёжно, не бояться играть просто, не надо принимать какие-то сверхсложные решения. Естественно, соперник окрылён такими моментами. Он пытается сравнять счёт, пользуется длинными передачами, навесами в штрафную. Хорошо, что мы с этим справились. Игра в целом проходила под нашим контролем, мы могли спокойно увеличивать счёт и доводить его до более крупного, но сами себе устроили такую концовку нервную. Соперник рук не опустил, вернулся в игру, старался переломить ход матча, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.