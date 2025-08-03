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Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН»

Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

— Вели 2:0, могли вести и 4:1. В чём причина такой нервной концовки, какой фактор?
— Фактор в том, что мы пропустили нелепый гол, первый, который вернул соперника в игру. Пиняев забивает третий мяч, может забивать четвёртый, и игра спокойно под нашим контролем. Но, опять же, эта серия рикошетов, Морозов — Митрюшкин… Надо играть надёжно, не бояться играть просто, не надо принимать какие-то сверхсложные решения. Естественно, соперник окрылён такими моментами. Он пытается сравнять счёт, пользуется длинными передачами, навесами в штрафную. Хорошо, что мы с этим справились. Игра в целом проходила под нашим контролем, мы могли спокойно увеличивать счёт и доводить его до более крупного, но сами себе устроили такую концовку нервную. Соперник рук не опустил, вернулся в игру, старался переломить ход матча, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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