Полузащитник «Пари НН» Майга: нам просто не везёт — удача пропала!

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о минувшем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородская команда уступила московскому «Локомотиву» со счётом 2:3.

«Мы опять хорошо играли и создавали больше моментов, чем соперник, а также у нас было больше ударов в створ. У нас есть прогресс, но обидно, что опять пропускаем. Нам просто не везёт — удача пропала! Это обидно!» — передаёт слова Майга корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Мамаду Майга покинул поле на 62-й минуте встречи с железнодорожниками. Он не отметился результативными действиями в этом матче.

«Пари НН» проиграл три матча в РПЛ из трёх на старте сезона.

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