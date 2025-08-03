Полузащитник «Пари НН» Майга: нам просто не везёт — удача пропала!
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о минувшем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородская команда уступила московскому «Локомотиву» со счётом 2:3.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29' 0:2 Батраков – 59' 1:2 Грулёв – 60' 1:3 Пиняев – 62' 2:3 Весино – 71'
«Мы опять хорошо играли и создавали больше моментов, чем соперник, а также у нас было больше ударов в створ. У нас есть прогресс, но обидно, что опять пропускаем. Нам просто не везёт — удача пропала! Это обидно!» — передаёт слова Майга корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Мамаду Майга покинул поле на 62-й минуте встречи с железнодорожниками. Он не отметился результативными действиями в этом матче.
«Пари НН» проиграл три матча в РПЛ из трёх на старте сезона.
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