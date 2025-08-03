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Игрок «Пари НН» Майга: хорошо, что в матче с «Локомотивом» мы начали забивать. Это радует

Игрок «Пари НН» Майга: хорошо, что в матче с «Локомотивом» мы начали забивать. Это радует
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга высказался о матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородская команда уступила московскому «Локомотиву» со счётом 2:3.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

«Капитанская повязка — это всегда ответственность, потому что ты — лицо команды. Это огромная роль. Мне обидно, что мы проигрываем три матча подряд. Болельщики и наш город этого не заслуживают. Соперник реализовал свои моменты, а мы — нет. Возможно, мы теряем концентрацию в обороне. Надо играть строго в защите, чтобы не пропускать.

Уже хорошо, что в матче с «Локомотивом» мы начали забивать. Это радует. Мы реально хотим победить для болельщиков. У нас очень сложный сезон. Каждый матч — матч жизни. Мы тоже хотим играть дома перед своими фанатами и чувствовать поддержку на стадионе. Всё равно мы будем продолжать так работать. Я уверен, что у нас будет больше побед», — передаёт слова Майга корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Мамаду Майга покинул поле на 62-й минуте встречи с железнодорожниками. Он не отметился результативными действиями в этом матче.

«Пари НН» проиграл три матча в РПЛ из трёх на старте сезона.

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