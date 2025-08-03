Александр Мостовой: «Краснодар» был загнан в угол, команде кровь из носу нужна была победа

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об итогах матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо». Команда Мурада Мусаева победила со счётом 1:0.

«До матча говорил, что шансы у «Краснодара» на победу 55 на 45. Команда была загнана в угол, ведь два раза подряд потерпела поражение. «Быкам» кровь из носу нужна была победа. Результат игры лишний раз показывает, что играют футболисты. Не будь Кордобы и не забей он этот гол в конце матча, кто-то бы махал руками. Джон взял мяч, прошёл, пробил и попал. Вот и всё!

Мы видели матчи «Динамо» до этого, команда чудом спаслась в игре с «Сочи», да и до этого играли еле-еле. Но ещё рано делать выводы, это нужно делать через пять туров», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Краснодар» до матча с «Динамо» успел уступить ЦСКА (0:1) в Суперкубке России, а также проиграть «Локомотиву» (1:2) в чемпионате и «Крыльям Советов» (1:2) в Кубке страны.