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ЦСКА в шаге от подписания Гонсалвеса из «Фламенго», обсуждается формат выплат — источник

ЦСКА в шаге от подписания Гонсалвеса из «Фламенго», обсуждается формат выплат — источник
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ЦСКА близок к завершению сделки по покупке 19-летнего крайнего нападающего «Фламенго» Матеуса Гонсалвеса. Об этом сообщает Bastidores CRF на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, стороны обсуждают детали, связанные со структурой выплат денежных средств за бразильского футболиста.

Нападающий выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с января 2023 года. За этот период Гонсалвес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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