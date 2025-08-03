Раков феерил и танцевал после гола, Песьяков освежался. Лучшие фото разгрома «Ростова»

2 августа в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» одержали разгромную победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Магомеда Адиева.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Артёма Гусева и Александры Зайцевой.

После этой игры «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие всё ещё не сумели набрать ни одного очка в новом сезоне. Самарские «Крылья Советов», набравшие семь очков после трёх матчей, находятся на первой строчке.

Отметим, что этим летом «Ростов» покинули бывший главный тренер Валерий Карпин, а также ряд основных футболистов.