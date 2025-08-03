Мостовой: не понимаю, почему на посту тренера «Ростова» оставили главного видеоаналитика

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о причинах плохого старта сезона «Ростова» после поражения команды Джонатана Альбы от «Крыльев Советов» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:4.

«Результаты «Ростова» связаны с потерями — ушли три ключевых футболиста: Глебов, Осипенко и Комличенко. Ещё не стоит забывать, что Сако и Роналдо не играют из-за травм. Результаты объективны. Но до сих пор не понимаю, почему на посту главного тренера «Ростова» оставили главного видеоаналитика. Это нонсенс! В нашем футболе происходит много мистического, но это чересчур», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ростовчане ещё не выигрывали на старте этого сезона. В 1-м туре они проиграли Зениту» (1:2), а во 2-м уступили московскому «Динамо» (0:1). В Кубке России команда не смогла победить «Спартак» (0:2).