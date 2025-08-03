«Не могу описать, что я почувствовал». Футболист «Интер Майами» Де Пауль — о травме Месси

Полузащитник «Интер Майами» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о повреждении, полученном нападающим и капитаном американской команды Лионелем Месси в матче с «Некаксой» в Кубке лиг (2:2, 5:4 пен.).

«Даже не могу описать, что я почувствовал, когда увидел, как он упал. Все знают, что он не просто игрок, он душа команды, душа всего футбола! В тот момент время словно остановилось. Я посмотрел на лицо тренера и увидел тот же страх, что был в глазах всех нас. Никто не хочет видеть Месси травмированным, никто! Все всегда хотят, чтобы он был на поле, там, где ему самое место, где он творит магию.

В перерыве я подбежал к нему в раздевалке и спросил: «Лео, как дела?» Он посмотрел на меня с тем спокойствием, которое всем знакомо, и сказал: «Не волнуйся, Родри, просто немного болит мышца бедра. Ничего серьёзного». Теперь мы надеемся только на его скорейшее возвращение. Потому что поле без Месси уже не то. Мы хотим, чтобы он был здоров, чтобы он играл, чтобы он был счастлив. Ведь когда он счастлив, он делает невозможное. И это всё, чего мы ему желаем», — приводит слова Де Пауля Messi FC World со ссылкой на Apple TV.